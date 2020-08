Coronavirus: Usa, 155.124 morti su 4.690.404 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 155.124 morti per Covid-19 su 4.690.404 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 18,1 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 690 mila. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha detto che dallo Stato "grandi notizie" su come sta gestendo l'emergenza di coronavirus, dopo mesi di crisi profonda. Cuomo ha detto che al momento ci sono 536 ricoveri ospedalieri e 136 pazienti in unità di terapia intensiva in tutto lo Stato. Ha proseguito congratulandosi con i newyorkesi per i progressi compiuti nel ridurre i contagi, dicendo che è successo "solo a causa delle azioni che hanno intrapreso". Cuomo ha osservato che, a differenza di altri Stati in cui i casi sono in aumento, a New York "dopo due mesi e mezzo di riapertura i numeri sono effettivamente scesi".(Nys)