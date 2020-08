Usa: Trump, i democratici cercano soldi per salvare i sindaci della sinistra radicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di essere "totalmente coinvolto" nelle trattative per la legge di stimolo economico in discussione al Campidoglio, nonostante lui non sia presente alle negoziazioni tra maggioranza e opposizione. "Il fatto che non sono lì con la pazza Nancy? Sono totalmente coinvolto. Totalmente coinvolto", secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". "Faremo alcune cose che sono molto buone", ha promesso Trump. Tuttavia, ha accusato i democratici di volere usare i fondi per coprire la cattiva gestione del coronavirus negli Stati e nelle città che governano. "Vogliono soldi per il salvataggio", ha affermato Trump. "I democratici hanno gestito alcuni Stati molto male e alcune città molto, molto male e molta gente non vuole dare loro mille miliardi di dollari per ricompensarli". Tutto quello che interessa davvero ai democratici, ha spiegato Trump: "È salvare i governatori e i sindaci della sinistra radicale". (Nys)