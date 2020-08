Usa: Trump, indagine fiscale su di me una nuova caccia alle streghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l'inchiesta di un procuratore di New York sulla sua dichiarazione dei redditi una "continuazione della caccia alle streghe", dopo che è trapelato alla stampa che l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan sta portando avanti un'indagine penale su una società di Trump. Lo riporta il sito "The Hill". Trump, interrogato sugli sviluppi dell'inchiesta durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha paragonato l'indagine all'inchiesta sulla Russia dell'avvocato speciale Robert Mueller e alla procedura di impeachment avviata alla Camera dai democratici, suggerendo che fa parte di una nebulosa cospirazione politica contro la sua presidenza. "Questa è solo una continuazione della caccia alle streghe. È roba da democratici", ha detto Trump ai giornalisti. "Hanno fallito con Mueller". Hanno fallito con tutto. Hanno fallito con il Congresso. Hanno fallito in ogni fase del gioco. Questo va avanti da quattro anni". "Questa è la continuazione della peggiore caccia alle streghe della storia americana", ha detto il capo della Casa Bianca, prima di aggiungere che non sapeva nulla dell'indagine. (Nys)