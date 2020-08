Usa: Clorox registra ricavi da record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clorox, il cui marchio è virtualmente sinonimo di candeggina, ha registrato crescite mai viste nella "storia moderna" alla fine del suo anno fiscale, durante la pandemia di coronavirus. Lo ha detto l'amministratore delegato, Benno Dorer, in un'intervista all'emittente "Cnbc". La società di beni di consumo, ha visto una crescita delle vendite organiche del 24 per cento nel quarto trimestre, mentre le vendite organiche dell'anno fiscale sono aumentate del 10 per cento. Allo stesso tempo tutti i comparti dell'azienda sono aumentati a due cifre, ha detto Dorer. "Stiamo vedendo una forza ad ampio raggio, ed è certamente in parte funzione del fatto che i nostri prodotti e i nostri marchi stanno servendo molti più consumatori oggi, di fronte alla pandemia e alle persone che rimangono a casa", ha aggiunto. (Nys)