Ungheria: Budapest manterrà le misure per contenere la diffusione del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ungheria non ha intenzione di allentare le misure attualmente in vigore per contenere la diffusione del coronavirus dopo l'aumento dei contagi nei paesi limitrofi. Lo ha fatto sapere Gergely Gulyas, a capo dell'ufficio del primo ministro ungherese Viktor Orban. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Nepszava", Gulyas evidenzia che la situazione epidemiologica dell'Ungheria è stagnante, ma i dati relativi ai paesi vicini mostrano un deterioramento significativo, come nel caso di Serbia, Romania, Kosovo, Albania e Montenegro. L'obiettivo segnalato da Gulyas è quello di arginare l'arrivo di una seconda ondata di contagi in Ungheria e consentire la partenza dell'anno scolastico il primo settembre senza intoppi. Gulyas ha spiegato che tra le restrizioni che resteranno in vigore c'è anche il divieto di festival e altri grandi eventi oltre la data del 15 agosto. Al mondo della musica sarà destinato un fondo da 5,2 miliardi di fiorini (15 milioni di euro) gestito dall'agenzia per il turismo e utile a organizzare concerti in formato ridotto. (Vap)