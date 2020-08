Usa: coronavirus, per Trump la risposta di Birx a Pelosi è "patetica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato duramente Deborah Birx, coordinatrice della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, definendo "patetica" la risposta della infettivologa alle osservazioni di Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti. "Così Nancy Pelosi ha detto cose orribili sulla dottoressa Deborah Birx, che le ha dato la caccia perché era troppo positiva sull'ottimo lavoro che stiamo facendo nella lotta contro il virus della Cina, compresi i vaccini e le terapie", ha twittato Trump. "Per contrastare Nancy, Deborah ha abboccato all'amo e ci ha colpito. Patetico!". Il sito "Politico" ha riferito la settimana scorsa che Pelosi ha criticato Birx durante un incontro a porte chiuse sulle trattative per lo stimolo con il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, e il segretario del Tesoro Steven Mnuchin. A una domande su queste critiche durante un'apparizione su "This Week" dell'emittente "Abc", Pelosi ha chiarito di non avere fiducia in Birx. Successivamente, Birx ha detto in un'intervista a "Cnn" che gli Stati Uniti si trovano ora “in una nuova fase” della lotta contro la pandemia di coronavirus, dal momento che stanno assistendo a una diffusione “straordinaria” dei contagi sia nelle aree rurali che in quelle urbane. L’esperta ha sottolineato la necessità che i cittadini statunitensi seguano pedissequamente le raccomandazioni delle autorità sanitarie, indossino mascherine e rispettino il distanziamento fisico. “Chi vive in aree rurali sappia che non è immune o protetto dal virus”, ha dichiarato la Birx, secondo cui l’epidemia “è oggi diversa ed è più diffusa”. Nuovi dati pubblicati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stimano che oltre 173 mila statunitensi avranno perso la vita alla data del 22 agosto prossimo.(Nys)