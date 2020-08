Usa: capo Fed di Chicago, fondamentale politica fiscale per ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll presidente della Federal Reserve di Chicago, Charles Evans, oggi che il Congresso è "al posto dei conducenti" per far funzionare l'economia e la politica dei tassi di interesse della banca centrale è "al posto dei passeggeri", almeno per ora. Lo riporta il sito "MarketWatch". "La palla passa al Congresso", ha detto Evans ai giornalisti, per riassumere lo stato attuale della politica economica. "La politica fiscale è davvero fondamentale per farci andare avanti", ha aggiunto. Secondo gli osservatori, i funzionari della Fed stanno aspettando che la Casa Bianca e i democratici al Congresso trovino il compromesso per un altro pacchetto di stimoli. I colloqui si sono già trascinati in modo che i sussidi di disoccupazione federali di 600 dollari a settimana siano scaduti, così come la moratoria federale sugli sfratti. Secondo molti esperti l'accordo non sarà trovato prima di settembre. "Se andiamo avanti a lungo senza affrontare in qualche modo la riduzione e l'evaporazione di questo sostegno, penso che si manifesterà in una domanda aggregata più bassa e che sarebbe molto costoso per l'economia", ha detto Evans. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha sottolineato la scorsa settimana che la strada da percorrere per l'economia dipende dal corso del coronavirus. (Nys)