Usa: Trump firma ordine per rendere più facile la telemedicina

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che cerca di espandere l'uso delle visite virtuali dei medici, mentre la sua amministrazione cerca di mettere in evidenza i risultati ottenuti nel campo dell'assistenza sanitaria. Lo riporta l'emittente "Cnn". La Casa Bianca ha così abolito alcune barriere normative per le video e le telefonate con i medici, mentre la pandemia di coronavirus costringe molte persone a stare a casa. L'ordinanza chiede al segretario dei Servizi sanitari e umani di emanare delle regole entro 60 giorni per rendere permanenti alcune di queste modifiche. "Oggi mi sto attivando per assicurarmi che la telemedicina sia qui per rimanere", ha detto Trump durante un briefing della Casa Bianca. Trump il mese scorso ha firmato quattro ordini esecutivi che cercano di abbassare i prezzi dei farmaci. Non è chiaro tuttavia quando i cambiamenti proposti da questi ordini avranno effettivamente effetto. (Nys)