Rifiuti: Consiglio Lazio prosegue esame piano, approvati emendamenti M5s e centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti la discussione in Consiglio regionale del Lazio sul piano di gestione dei rifiuti. La seduta odierna dell'Aula ha approvato nella mattinata 10 emendamenti: in particolare sulla riconversione ecologica degli impianti esistenti di Orlando Tripodi (Lega), sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento pubblici di Laura Cartaginese (Lega), sulla necessità di procedure amministrative semplificate di Stefano Parisi (Lazio 2018), sul potenziamento dei controlli per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata di Gaia Pernarella (M5s), sull'introduzione di una addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica per i Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi della raccolta differenziata, a partire dai dati sulla raccolta del 2021 di Devid Porello (M5s). Gli altri emendamenti approvati, tutti del gruppo Fd'I, primi firmatari Fabrizio Ghera e Giancarlo Righini, riguardano le risorse in favore dei Comuni per realizzare impianti di compostaggio di prossimità, la promozione della realizzazione di impianti a gestione pubblica o a partecipazione maggioritaria pubblica, il riciclo e il riuso, la pubblicazione dei progetti di nuovi impianti, la raccolta porta a porta. (segue) (Rer)