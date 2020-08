Usa: Trump firma ordine esecutivo che vieta ad agenzie federali di licenziare lavoratori statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo che vieta alle agenzie federali di licenziare cittadini americani o titolari di carta verde e assumere lavoratori stranieri per svolgere il loro lavoro. La misura, fa sapere la Casa Bianca in un comunicato, richiede a tutte le agenzie federali di completare un audit interno e di valutare se rispettano o meno il requisito secondo cui vengono nominati in servizio solo cittadini degli Stati Uniti. Il dipartimento del Lavoro finalizzerà inoltre le linee guida per impedire ai datori che impiegano temporaneamente lavoratori stranieri (possessori del visto H-1B) di trasferirli, sostituendo in questo modo lavoratori statunitensi. L’annuncio arriva dopo la decisione della Tennessee Valley Authority (Tva), società di proprietà federale negli Stati Uniti, di esternalizzare il 20 per cento dei suoi posti di lavoro nel settore della tecnologia a compagnie con sede all’estero. (Nys)