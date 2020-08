Usa: Cadillac, giovedì il lancio dell'auto elettrica Lyriq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì sera, Cadillac presenterà il Lyriq, un modello crossover che segna la prima incursione della società automobilistica di proprietà di General Motors nei veicoli elettrici. Lo riporta il sito "Axios", secondo la casa madre, General Motors, sta mettendo la Cadillac in prima linea nella sua espansione nel settore elettrico dopo aver perso quote di mercato per decenni a favore di Mercedes, Bmw e Tesla. Lyriq sarà anche la prima auto elettrica di Gm a utilizzare il nuovo sistema di batterie Ultium della casa automobilistica. (Nys)