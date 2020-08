Austria: dalla mezzanotte di oggi scatta revoca a divieto di voli dalla maggior parte dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria revocherà il divieto di voli commerciali dalla maggior parte dei paesi dei Balcani, tra cui la Bosnia ed Erzegovina, a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo riporta il quotidiano “Sarajevo Times”. Da oggi saranno consentiti voli regolari per l'Austria da Bosnia, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Kosovo. Inoltre, da domani Austrian Airlines introdurrà voli tra Sarajevo e Vienna, due volte a settimana. Solo i cittadini della Bosnia-Erzegovina residenti in Austria e con un test negativo al coronavirus potranno arrivare a Vienna. Per i cittadini di paesi terzi che non risiedono in Austria, si applica un divieto d'ingresso. Le eccezioni riguardano i cittadini di Stati dell’area Schengen e altri paesi, per lavoratori stagionali, personale medico, diplomatici e passeggeri in transito.(Bos)