Ponte Genova: Fraccaro, unisce Stato e cittadini, Italia più forte

- Secondo il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, "il ponte di Genova non rappresenta soltanto la capacità del nostro Paese di risollevarsi, ma anche la nascita di un nuovo patto fondato sulla prevalenza degli interessi collettivi. Il ponte San Giorgio - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - ricucirà una città ferita e unirà Stato e cittadini nella consapevolezza che il bene comune non dovrà più essere sacrificato. È un nuovo giorno per l’Italia che si rialza più forte di prima". Fraccaro aggiunge: "Il nostro pensiero va a chi ha perso la vita in quel 18 agosto e ai loro familiari che meritano giustizia. Insieme, come comunità, abbiamo condiviso il dolore per la tragedia - spiega - e la volontà di ricostruire con un nuovo approccio. Il ponte San Giorgio deve rappresentare un esempio da seguire nei rapporti tra istituzioni e imprese basato sulla cooperazione reciproca e la responsabilità condivisa. È questo il modello Genova che dobbiamo applicare a tutto il Paese per realizzare le infrastrutture pubbliche. Già con la vicenda Autostrade abbiamo dimostrato di non accettare negoziazioni sulla sicurezza a vantaggio dei profitti. Continueremo a seguire questa rotta - conclude il sottosegretario - per consentire all’Italia di ripartire all’insegna della coesione e della solidarietà: lo dobbiamo alle 43 vittime, a noi stessi e a tutti i cittadini". (Com)