Rifiuti: Consiglio Lazio prosegue esame piano, approvati emendamenti M5s e centrodestra (2)

- Nel pomeriggio sono stati approvati altri 40 emendamenti, relativi al capitolo 6 "Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti”, al capitolo 7 “Analisi delle variabili che incidono sui diversi scenari di piano” e capitolo 8 “Individuazione dello scenario di piano”. Circa la metà delle proposte approvate è a firma del gruppo Fratelli d’Italia e riguardano soprattutto il capitolo 6: "sviluppare un piano di riduzione degli imballaggi; incentivare il riciclo e il riuso, anche attraverso l’individuazione di giornate dedicate; realizzare campagne contro lo spreco alimentare nelle mense scolastiche; aumentate le risorse in favore dei centri del riuso e per incentivare la tariffa puntuale dei rifiuti". Alcune di queste tematiche sono state toccate anche da emendamenti presentati da altri consiglieri. Sulla tariffa puntuale, ad esempio, Enrico Cavallari e Marietta Tidei (gruppo Misto) hanno inserito nel testo un riferimento all’apporto che le nuove tecnologie possono dare alla sua individuazione. Di Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti) e altri, invece, un emendamento che prevede incentivi per la realizzazione dei centri del riuso e dei mercatini dell’usato. La riduzione dell’utilizzo della carta nelle pubbliche amministrazioni e il maggiore ricorso alle comunicazioni telematiche nonché si servizi on line, sono state le tematiche proposte sia da Gaia Pernarella e Valentina Corrado (M5s) che da Marco Cacciatore (gruppo Misto), il quale ha anche ottenuto il via libera a un emendamento che incentiva il compostaggio locale e a un altro che chiede il rispetto dei “criteri minimi ambientali”. Sempre in relazione al capitolo 6, l’Aula ha approvato anche un emendamento di Eugenio Patanè che istituisce i “Distretti logistico ambientali, in materia di economia circolare e chiusura del ciclo dei rifiuti, che individuano delle aree territoriali contraddistinte dalla presenza di sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale, la cui produzione di rifiuti, per le caratteristiche merceologiche e quantitative rilevate, richieda una progettazione e pianificazione articolata”. I lavori dell'Aula riprenderanno domani dalle ore 10,30. (Rer)