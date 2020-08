Ponte Genova: Conte, grazie ad alcune eccellenze e a maestranze, hanno lavorato con passione e rispetto regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ringraziato nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, "in particolare il sindaco ma anche commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, il presidente della Regione e anche commissario straordinario per l'emergenza Giovanni Toti, il già ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, l'attuale ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, tutte le ditte e tutti gli operai che hanno lavorato a queste ponto". Il capo dell'esecutivo ha continuato: "Ci sono state anche alcune eccellenze che sono state richiamate tutte dal sindaco Bucci. Ricordo, in particolare, Fincantieri, Salini Impregilo, adesso Webuild, e tutte le maestranze, le competenze che con passione e rispetto rigoroso delle regole, perché nel frattempo è intervenuta anche la pandemia", ha concluso il premier, "sono riusciti a creare un modello operativo molto efficace". (Rin)