Brasile: Petrobras avvia fase finale per noleggio rigassificatore di Bahia (3)

- Il primo piano aziendale annunciato dalla società nel corso della nuova gestione di Roberto Castello Branco è basato su un "programma di trasformazione volto a eliminare il divario di prestazioni che ci separa dalle migliori compagnie petrolifere del mondo, creando un valore sostanziale per i nostri azionisti", ha affermato la società statale nella nota. In particolare grande spazio avranno i disinvestimenti previsti nel periodo 2020-2024 stimati tra i 20 e i 30 miliardi di dollari, che saranno tuttavia concentrati nel biennio 2020-21. Anche attraverso questo processo la società prevede di ridurre il debito lordo a 60 miliardi "già nel 2021" e di mantenerlo a quel livello nel quinquennio, che secondo Petrobras genererà un "maggiore compenso per gli azionisti". (segue) (Brb)