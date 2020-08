Ponte Genova: il ricordo e la speranza nella giornata di inaugurazione della nuova opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cerimonia toccante, quella dell'inaugurazione del ponte Genova San Giorgio, alla presenza delle più alte cariche istituzionali come il capo dello Stato Sergio Mattarella - che al suo arrivo nel capoluogo ligure ha subito incontrato in forma privata, in Prefettura, il Comitato che rappresenta le persone che hanno perso i loro cari nella tragedia del 14 agosto 2018 -, ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, di diversi ministri, del sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, del governatore e commissario straordinario per l'emergenza Liguria, Giovanni Toti. Una cerimonia cominciata con l'inno nazionale, con la lettura dei nomi delle 43 vittime del ponte Morandi, con le note del silenzio e, sullo sfondo, con un bene augurante arcobaleno dopo la pioggia di metà pomeriggio. Spazio, poi, alla canzone di Fabrizio De André "Creuza de ma", nelle versione suonata da 18 diversi artisti italiani, per volontà di Dori Ghezzi. (segue) (Rin)