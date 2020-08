Algeria: dopo il report di Verisk nuove voci di crisi finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si susseguono i report e le analisi economiche in Algeria che parlano dell'imminenza di una crisi finanziaria. Dopo il rapporto pubblicato a metà luglio da Verisk Maplecroft, una società britannica di analisi del rischio paese nel mondo, ora anche la stampa francese, a cavallo di una missione ufficiale, parla dell'imminente crisi finanziaria del Paese. Annunciando il licenziamento del ministro del Lavoro algerino, Ahmed Chawki Fouad Acheuk, da parte del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, avvenuto il 30 luglio scorso si legge che l'Algeria, molto vulnerabile per la caduta dei prezzi del petrolio, sta affrontando una crisi del sistema politico, unita a un'emergenza sanitaria e vede avvicinarsi la minaccia di un incidente finanziario e disordini sociali. Gli analisti ritengono che il Ministro del Lavoro sia stato licenziato a causa dello scandalo delle pensioni di vecchiaia che la Cassa delle pensioni nazionale algerina non è stata in grado di da pagare, alla vigilia della festa di Eid El Adha. In tutte le città del paese, centinaia di anziani si sono messi in fila davanti agli uffici postali nella speranza di riscuotere pensioni o benefici, senza successo. Le immagini sono circolate sui social media. Si teme un vero crollo finanziario, perché se le pensioni non saranno pagate, potrebbero esserci problemi anche per i salari e l'Algeria non sarebbe più nemmeno in grado di ottenere forniture dall'estero, a causa di il graduale prosciugamento delle riserve valutarie. Le pensioni algerine sono sostenute direttamente dal bilancio statale che, tramite trasferimenti, fornisce tra i 5 e i 7 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia, questa somma non è più disponibile a causa della scomparsa delle entrate del petrolio e del gas, che rappresentano il 60 per cento delle entrate del Tesoro. (Ala)