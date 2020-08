Balcani: leader regionali rinnovano impegno per libera circolazione merci e persone a summit del Consiglio atlantico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Avdullah Hoti del Kosovo ha dichiarato: "Accolgo con favore l'iniziativa del Consiglio atlantico di fornire una piattaforma ai paesi dei Balcani occidentali per discutere e concordare misure concrete che promuoveranno la crescita economica e gli investimenti esteri in tutta la regione. La cooperazione regionale non sostituisce l'integrazione europea, ma piuttosto un importante passo preparatorio che aiuta i nostri paesi a prepararsi all'adesione all'Unione europea. In quanto membro paritario dei sei paesi dei Balcani occidentali, il Kosovo si impegna a contribuire alla cooperazione economica regionale". Il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha dichiarato: "Sosteniamo appieno la cooperazione regionale e l'agenda economica dovrebbe condurre le questioni politiche o di sicurezza che ci occupano da così tanto tempo. Le iniziative economiche sono molto importanti perché sono rimedi per il più grande problema delle nostre società: le persone che lasciano i Balcani, principalmente alla ricerca di un futuro economico migliore per le loro famiglie. Dobbiamo trovare una soluzione a questa sfida e uno dei modi per migliorare i parametri economici dei nostri paesi è attraverso la cooperazione regionale. (segue) (Seb)