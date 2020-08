Imprese: Ancma, a luglio mercato moto +25,7 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del mese il totale immatricolato (veicoli con cilindrata superiore a 50cc) raggiunge quota 36.824, facendo di luglio il secondo mese per vendite del 2020 dopo giugno: l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 è del 24,59 per cento. Il mercato del targato è trainato, ancora una volta, dalle moto, che fanno segnare un aumento del 31,11 per cento, pari a 15.040 veicoli venduti; seguono gli scooter con 21.751 pezzi, corrispondenti ad una crescita del 20,48 per cento rispetto a luglio 2019. In positivo anche i ciclomotori, che fanno registrare 3.281 pezzi venduti, equivalenti ad un incremento del 17,3 per cento sull'anno precedente; complessivamente il totale mercato nel mese di luglio fa segnare una crescita del 25,7 per cento, corrispondente a 40.105 veicoli immessi sul mercato. Passando al dato cumulato (gennaio – luglio 2020), i primi sette mesi dell'anno registrano un significativo recupero nella perdita dei volumi dovuta al Covid-19, con un calo delle vendite pari a – 14,63 per cento per un totale di 143.746 veicoli. Analogo l'andamento di moto e scooter, con le prime che fanno segnare una perdita del 15,29 per cento, corrispondente a 63.027 veicoli venduti e i secondi che si attestano a 80.587 unità, pari a una flessione del 14,10 per cento. I ciclomotori totalizzano 11.264 pezzi venduti, corrispondenti a un calo del 9,37 per cento. (segue) (com)