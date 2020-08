Imprese: Ancma, a luglio mercato moto +25,7 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto più marcato il calo delle cilindrate 800-1.000 che fanno segnare un – 28,35 per cento con 15.325 veicoli immessi sul mercato. Al terzo posto le moto 650-750cc che hanno sostanzialmente già recuperato i volumi dello scorso anno (-0,58 per cento), con 11.943 mezzi venduti. Analoghi i volumi delle 300-600cc con 11.608 veicoli e una perdita dell'11,4 per cento. Le 125cc targano 7.137 mezzi, corrispondenti a una flessione del 13,11 per cento. Chiudono in crescita le cilindrate 150-250cc con 1.757 pezzi venduti e una performance del +2,98 per cento. Si confermano in prima posizione le naked con 24.613 veicoli targati pari ad un calo del 13,83 per cento. Seguono a breve distanza le enduro stradali, che fanno segnare una flessione del 13,96 per cento corrispondente a 22.630 moto immatricolate. Al terzo posto le moto da turismo, con 7.744 pezzi e una perdita del 18,04 per cento rispetto ai primi sette mesi dell'anno precedente. Le custom fanno registrare un calo più significativo, che si attesta a -23,59 per cento pari a 2.993 veicoli. Chiudono le sportive con 2.914 targature e una flessione del 15,95 per cento e la trial/supermotard, con 2.182 pezzi e un calo del 21,9 per cento. (com)