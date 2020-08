© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato: "Non siamo qui per tagliare un nastro. Il nostro commosso pensiero", ha proseguito il premier in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, "è rivolto alle 43 vittime ed ai loro familiari che con coraggio continuano a mantenere vivo e fecondo il ricordo dei loro cari nella comunità collettiva nazionale". (Rin)