Imprese: sottosegretario Manlio Di Stefano incontra esponenti del settore fieristico italiano

- Il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano ha incontrato oggi alla Farnesina il presidente dell'Associazione esposizioni e fiere Italiane (Aefi) Maurizio Danese e il presidente del Comitato fiere industria (Cfi) Massimo Goldoni. Si è trattato, riferisce la Farnesina in una nota, di un colloquio di importanza strategica per concordare le misure necessarie al sostegno e rilancio del settore fieristico, pesantemente colpito dalla pandemia Covid-19. “Vorrei veder ripartire il settore fieristico non solo in ottica di reazione al virus, ma anche guardando al futuro con una prospettiva sistemica e migliorativa, in quanto le fiere rappresentano un elemento fondamentale per la promozione dell’export italiano e del Made in Italy”- ha dichiarato Di Stefano. (segue) (Com)