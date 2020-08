Imprese: sottosegretario Manlio Di Stefano incontra esponenti del settore fieristico italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, il ministero degli Affari esteri ha elaborato una proposta normativa per il prossimo DL “Agosto”, volta ad integrare il Fondo rotativo 394/81 di Simest con una nuova sezione dedicata al consolidamento e finanziamento agevolato degli enti fiera, dell’ammontare auspicato di 400 milioni di euro. Tra le altre misure considerate per sostenere il comparto, la creazione di corridoi verdi di sicurezza per consentire l’ingresso di visitatori stranieri alle fiere del prossimo autunno. Ciò sarà possibile anche prevedendo, ove possibile, specifiche deroghe agli obblighi di quarantena per i viaggi di lavoro mediante l’adozione di appositi protocolli bilaterali logistici e sanitari con gli Stati di provenienza. “Molto c’è ancora da fare, in collaborazione con Agenzia Ice, per l’attrazione di buyers stranieri partecipanti ai nostri eventi fieristici, ma il governo e la Farnesina sono sempre in prima linea per dare il proprio contributo”, ha concluso Di Stefano. (Com)