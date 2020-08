© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All’ordine del giorno: abbonamenti Atm, agevolazioni familiari e pensionati Atm. Sono stati invitati a partecipare l’assessore Marco Granelli e il direttore generale di Atm Arrigo Giana.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)REGIONEL'assessore di Regione Lombardia al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni incontra i sindaci dei Comuni di Casargo, Dervio, Premana e Primaluna particolarmente colpiti maltempo nel 2019. Successivamente l'assessore effettua il sopralluogo a Primaluna (ore 15.15) e a Casargo (ore 16), i Comuni più danneggiati dalle alluvioni di domenica notte.Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera - Sala Pietro Pensa, via Fornace Merlo, 2 - Barzio/Lc (ore 14.00)Visita dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, in Valchiavenna. Dopo una prima tappa a Gordona, accolta dalle autorità locali, l'assessore si trasferisce in Val Bodengo. Successivamente, visita Palazzo Vertemate, a Piuro, e poi si reca alle cascate dell'Acquafraggia. Infine, trasferimento a Chiavenna.Comune di Gordona (piazza San Martino, 1 - Gordona/SO (ore 10.00)Palazzo Vertemate Franchi, via del Palazzo Vertemate - Piuro/SO (ore 14.30)Visita alla Collegiata di San Lorenzo, piazza Bormetti, 3 - Chiavenna/SO (ore 16.00)VARIEConferenza stampa di Matteo Salvini, per annunciare l'ingresso nella Lega del sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano.Davanti a piscina Olimpia, via Marzabotto 173 (ore 10.00) (Rem)