© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in merito al Recovery plan italiano: "Lavoreremo senza sosta da qui fino a ottobre per definire questo ambizioso programma di riforme e investimenti". Il premier è intervenuto in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio. (Rin)