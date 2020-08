Ponte Genova: Piano, frutto di un lutto ma sarà amato, è semplice e forte come la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'architetto Renzo Piano, colui che ha progettato il nuovo ponte Genova San Giorgio, ha parlato di "un ponte frutto di un lutto", ma ha aggiunto: "Credo che il ponte sarà amato, perché è semplice e forte come questa città". Nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova infrastruttura, il senatore a vita ha proseguito: "Il lutto non si dimentica, il lutto si elabora. Qui ci siamo smarriti e qui ci ritroviamo per ringraziare chi ha costruito il ponte con rapidità". (Rin)