Ponte Genova: Conte cita Calamandrei, una nuova unità dopo profonda frattura

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha citato il padre Costituente Piero Calamandrei, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione del ponte Genova San Giorgio. Nel 1945, dopo la Seconda guerra mondiale, ha spiegato il premier, Calamandrei fondò una rivista, "a cui diede - ha continuato il capo dell'esecutivo - un titolo molto significativo, evocativo, 'Il ponte'. L'intento di questo grande giurista era di offrire un contributo culturale, un impulso progettuale per gettare un ponte tra un passato di distruzione e un futuro di rinascita che sorgesse sulle macerie della guerra. Scriveva nel numero inaugurale della rivista: 'Il nostro programma è già tutto nel titolo e nell'emblema della copertina: un ponte crollato, e tra i due tronconi delle pile rimaste in piedi una trave lanciata attraverso, per permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare'. Ecco", ha sottolineato Conte, "l'uomo che torna ad attraversare il ponte è l'immagine della vita che riprende il suo corso, per dirlo con le parole di Calamandrei, della 'ritrovata unità morale dopo un periodo di profonda crisi'. Quindi, anche questo ponte Genova San Giorgio ha questa funzione, di creare questa nuova unità dopo la profonda frattura determinata dal tragico crollo del 14 agosto 2018, per riavvicinare - ha concluso il presidente del Consiglio - i cittadini genovesi e dell'Italia intera alle istituzioni ed allo Stato". (Rin)