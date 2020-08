Spagna: l'ex re Juan Carlos lascia il paese dopo coinvolgimento in diverse inchieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex monarca spagnolo Juan Carlos, coinvolto in diverse inchieste giudiziarie, ha abbandonato il palazzo reale della Zarzuela (residenza del re spagnolo) e lasciato il paese. Lo ha annunciato oggi in una lettera consegnata al figlio, il re Felipe VI, spiegando che "con lo stesso desiderio di servire la Spagna che ha ispirato il mio Regno, e in vista delle ripercussioni pubbliche che certi eventi del passato nella mia vita privata stanno generando, desidero esprimere la mia assoluta disponibilità a contribuire a facilitare l'esercizio delle vostre funzioni, dalla tranquillità e dalla pace che la vostra alta responsabilità richiede", aggiungendo che "la mia eredità e la mia dignità di persona lo esigono". Juan Carlos ha annunciato, pertanto, di trasferirsi "fuori dalla Spagna". Una decisione assunta "con profondo sentimento, ma con grande serenità", si legge in un passaggio della missiva. (segue) (Spm)