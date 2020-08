Spagna: l'ex re Juan Carlos lascia il paese dopo coinvolgimento in diverse inchieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle principali inchieste da parte della Corte Suprema spagnola nelle quali è coinvolto l'ex monarca, riguarda il ruolo che avrebbe ricoperto nell'assegnazione, nel 2011, a una cordata di 12 imprese spagnole dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità (Ave) che collega le città di Medina e della Mecca, in Arabia Saudita. Al vaglio dei giudici vi è la possibile assunzione di commissioni, per circa 40 milioni di euro, da parte dell'ex sovrano. L'indagine è scaturita da un'inchiesta legata all'ex commissario in pensione della Polizia nazionale, José Manuel Villarejo che nel 2015 si era incontrato a Londra con Corinna Larsen, amica di vecchia data dall'allora monarca. Nel corso della conversazione, registrata da Villareco, la donna avrebbe fatto riferimento alle commissioni ricevute dal re per il contratto dei lavori della linea ferroviaria ad alta velocità pari a circa 80 milioni di euro in totale. La somma sarebbe stata pagata alla moglie di un uomo d'affari saudita che ne avrebbe poi versato la metà ad un uomo d'affari spagnolo e quest'ultimo, a sua volta, avrebbe dato tutto o in parte a Juan Carlos I. Corinna Larsen, inoltre, avrebbe riferito di un terreno in Marocco a suo nome, ma in realtà di proprietà del re, nonché di vari conti in Svizzera appartenenti a Juan Carlos I, ma intestati a dei prestanome. (Spm)