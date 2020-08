Rifiuti: Fd'I Lazio, dal "porta a porta" alla tariffazione puntuale, ecco proposte per piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Privilegiare il ricorso alla raccolta differenziata domiciliare (porta a porta), riconoscendo incentivi economici ai Comuni per favorirne l’attuazione dei sistemi di cauzionamento del vetro e della plastica (vuoto a rendere) con incentivi a enti locali, alle imprese e ai cittadini e concreta attuazione della tariffazione puntuale dei rifiuti. Sono alcune delle proposte del gruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio, presentate questa mattina per il nuovo piano di gestione dei rifiuti, in discussione in Aula alla Pisana. Inoltre, "per un ciclo di rifiuti sostenibile e innovativo - spiega Fd'I -, occorre subordinare l’autorizzazione alla apertura di attività di media e grande distribuzione alla previsione dei sistemi di cauzionamento e definire accordi con la grande e la media distribuzione per la riduzione degli imballaggi. Tra le proposte illustrate dai consiglieri di Fd'I anche quella che prevede di sostenere economicamente la realizzazione di attività imprenditoriali destinate principalmente ad attività di riciclo e riuso e sostenere ed incentivare i mercatini dell’usato, del riciclo e del riuso". (segue) (Rer)