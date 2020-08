Rifiuti: Fd'I Lazio, dal "porta a porta" alla tariffazione puntuale, ecco proposte per piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il tema degli impianti, secondo il gruppo di Fd'I alla Pisana occorre "privilegiare la gestione pubblica degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti nel quadro della strategia tendente 'verso rifiuti zero' per l’attuazione di un ciclo virtuoso dei rifiuti secondo i principi dell’economia circolare. Inoltre, favorire la partecipazione dei cittadini e dei Comitati ai processi decisionali e trasparenza delle procedure e favorire la realizzazione di impianti di compostaggio, non meno di 4 impianti di compostaggio per Ambito di Roma, prescrivendo che gli stessi siano realizzati di piccole dimensioni". Ma per Fd'I è necessario anche "sostenere economicamente la realizzazione di impianti di compostaggio domestico e di comunità con la previsione di una sostanziale riduzione della tariffa dei rifiuti per cittadini ed imprese al fine di incentivarne il ricorso e di ridurre la produzione di rifiuti". Fd'I chiede anche la "semplificazione delle procedure per autorizzazioni impianti, assicurando tempi certi alle imprese e agli operatori del settore; sostegno alla realizzazione dei centri di raccolta comunali e incentivare la realizzazione dei centri Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche). Infine, un studio epidemiologico sulla popolazione residente nei territori interessati da impianti e discariche". (segue) (Rer)