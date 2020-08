Rifiuti: Fd'I Lazio, dal "porta a porta" alla tariffazione puntuale, ecco proposte per piano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Fd'I rileva delle criticità nel piano gestione rifiuti elaborato dalla giunta Zingaretti. "L’attuale situazione critica che investe la Regione Lazio ed in particolare la città di Roma sul fronte della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani deriva principalmente - spiegano i consiglieri - dalla assenza di un piano rifiuti regionale e dal continuo scontro istituzionale ed il rimpallo di responsabilità tra il Presidente Zingaretti e il sindaco Raggi. Il Piano rifiuti presentato dalla Giunta Zingaretti contiene diversi fattori critici dovuti alla mancata attuazione in questi anni di una strategia in materia di politiche dei rifiuti con riferimento ai mancati investimenti per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento delle diverse frazioni di rifiuti". Tra le carenze riscontrate nel piano, secondo Fd'I: "il ritardo con cui si giunge all’esame del Piano, con l’ulteriore forzatura di impedire l’esame degli emendamenti e delle proposte delle opposizioni in Commissione e la mancanza di un quadro economico degli investimenti regionali da destinare al raggiungimento dell’autosufficienza gestionale e impiantistica". Infine, gli obiettivi del piano sono "irrealistici a fronte delle misure programmate: il Piano ha l’obiettivo di conseguire il 70 per cento della raccolta differenziata entro il 2025, obiettivo ottimistico a fronte delle misure messe in campo, posto che alla data odierna la media regionale è intorno al 47 per cento, con Roma al 42 per cento di raccolta differenziata". Per Fd'I un altro elemento che ha inciso negativamente sul piano è "lo scontro costante tra Regione e Comune nella individuazione dei siti degli impianti e nella definizione degli ambiti territoriali ottimali con specifico riferimento al Sub-Ato di Roma Capitale". (Rer)