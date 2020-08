Coronavirus: Locatelli (Css), grande variabilità sieroprevalenza su base territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che una delle cose più importanti che emerge è che c'è una enorme variabilità tra territori, non solo tra Regione e Regione. Ad esempio il 24 per cento di sieroprevalenza a Bergamo contro Como e Lecco dove la percentuale è al 3-5. O anche Cremona e Piacenza che hanno un tasso superiore al 10 per cento". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza su Sars-Cov-2 realizzata dall'Istituto superiore di Sanità con la collaborazione dell'Istat. (Rin)