Coronavirus: Fornaro (Leu), bene conversione Salvini, servono prudenza e responsabilità

- I dati ci dicono che il Covid 19 non è stato sconfitto e che gira ancora nel mondo e in Italia. Proprio per questo vanno rispettate le regole base: distanziamento, uso della mascherina, lavaggio delle mani. Regole che oggi anche Salvini, con l'ennesima giravolta in questa crisi, invita a rispettare. Bene che abbia cambiato idea. Oggi più che mai, infatti, serve prudenza e responsabilità a tutti livelli. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro. E' necessario gestire con prudenza e responsabilità questa fase molto delicata dell'epidemia, prosegue il capogruppo di Liberi e Uguali. Il principio di precauzione è la sola strada da percorrere, mentre quella della propaganda e della speculazione politica a fini elettorali non porta da nessuna parte, come dimostrano le giravolte di Salvini. Per uscire dalla crisi economica più grave dal dopoguerra serve gestire al meglio l'emergenza sanitaria. Questa non è la sfida del governo o della maggioranza ma la sfida di tutto il paese. Una sfida che nessuno si può permettere di perdere, conclude Fornaro. (Rin)