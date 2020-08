Mafie: Morra, segnale fondamentale presenza dello Stato nei beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Locri, oggi sono stato con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sul bene confiscato "Terra Aut" a Cerignola per continuare il Legalitour, l'iniziativa che vede insieme la Commissione Antimafia e il ministero dell'Istruzione per promuovere la didattica della legalità sui beni confiscati. Un atto concreto che pone al centro gli studenti, la cultura della legalità e soprattutto il riuso dei beni confiscati. Lo scrive in una nota Nicola Morra presidente commissione Antimafia. "Non un'utopia, ma azione concreta e quotidiana. La presenza del PdC Conte è un segnale forte, lo Stato è presente nei suoi luoghi che sono stati ripresi alla criminalità organizzata e diventano per davvero bene comune. Ringrazio il prefetto Bruno Frattasi che dirige l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati perché non solo è stato vicino nel realizzare questo protocollo, ma sta dando un reale impulso all'utilizzo dei beni per la riapertura della scuola. Ho sottolineato anche come la procedura di assegnazione debba velocizzarsi, e sono convinto che già alcuni passi in avanti siano stati fatti. Ringrazio soprattutto i ragazzi delle cooperative che lavorano sui beni confiscati in Italia perché il loro coraggio è la speranza di un'Italia che si riconosce vera comunità in cammino", aggiunge.(Rin)