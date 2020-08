Usa: i Democratici chiamano in audizione al Congresso quattro collaboratori di Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti democratici di tre commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti hanno convocato in audizione quattro tra i principali collaboratori del segretario di Stato, Mike Pompeo, nel quadro delle indagini sul licenziamento dell’ex ispettore generale del dipartimento di Stato, Steve Linick, annunciato lo scorso maggio dal presidente Donald Trump. Lo scrive oggi il quotidiano “The Hill”. In particolare, i Dem hanno chiesto di ascoltare Brian Bulatao, sottosegretario di Stato per la Gestione; il consigliere di Pompeo Toni Porter; il consulente legale del dipartimento di Stato Marik String; il vice assistente segretario di Stato per gli affari politico-militari, Micheal Miller. La richiesta è firmata dal presidente della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti, Eliot Engel; dalla presidente della commissione di Controllo e Riforma della Camera, Carolyn Maloney; da Bob Menendez, leader Dem in commissione Relazoini estere del Senato. “L’amministrazione continua a tacere sulle reali ragioni del licenziamento di Linick boicottando le indagini delle commissioni e rifiutandosi di collaborare in buona fede”, scrivono i tre in un comunicato congiunto. “Questo ostruzionismo – si legge ancora nel documento - ha reso necessarie le richieste di comparizione. Le commissioni continueranno a indagare per scoprire la verità che il popolo americano merita”. Il licenziamento di Linick è stato annunciato il 15 maggio scorso dal presidente Trump, che ha riferito di aver perso la propria fiducia nel funzionario. In passato, in qualità di ispettore generale del dipartimento di Stato Linick aveva indagato sulla vendita di armi degli Usa all’Arabia Saudita senza passaggio al Congresso. Inoltre, al momento del licenziamento il funzionario stava indagando su cinque casi, incluso uno relativo all’utilizzo da parte di Pompeo di un consigliere politico per sbrigare faccende personali.(Nys)