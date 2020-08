Ponte Genova: Mattarella, comprendo sensibilità sulle concessione ad Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi segna la nostra vita collettiva della Repubblica: e il sostegno ai familiari e alle loro esigenze è un sostegno sincero. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi. "Voi avete affrontato alcuni aspetti, come quello della concessione, e comprendo bene come sia un elemento particolarmente sensibile per tutti voi. Però non è competenza mia definire, ma del governo e del Parlamento".(Rin)