Trasporti: Rozza (Pd), Lombardia non è come altre regioni, Fontana e Terzi ritirino ordinanza

- Regione Lombardia cambi l'ordinanza che regola il distanziamento sui mezzi di trasporto. Torna a chiederlo in una nota la consigliera regionale Pd Carmela Rozza. "L'assessore Terzi dichiara di aver preso la decisione di rimuovere il distanziamento sui mezzi pubblici perché così fanno le altre regioni vicine, ma è un argomento che non sta in piedi. Ciò che è accaduto in Lombardia con il coronavirus non è successo da nessun'altra parte e la concentrazione di pendolari sui treni diretti a Milano e all'interno della città non ha paragoni altrove", sottolinea Rozza. "Non si capisce, poi - prosegue la consigliera dem - perché alle funzioni religiose si debba andare con il metro per misurare le distanze mentre sui mezzi pubblici si possa stare tutti addossati gli uni agli altri: evidentemente non c'è coerenza". "Fontana e Terzi devono ritirare l'ordinanza, anche per non vanificare i moltissimi sacrifici compiuti dai lombardi per mettere sotto controllo il Covid", conclude Rozza. (com)