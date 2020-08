Slovenia: volume delle vendite nel settore servizi in aumento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle vendite nel settore dei servizi in Slovenia è aumentato a maggio del 13,6 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce la stampa locale rilanciando i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Secondo i dati dell'Istituto, il mese di maggio registra però un calo del 18,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. La ripresa del settore a maggio era stata prevista dagli esperti, alla luce dell'allentamento graduale delle misure restrittive anti-Covid 19. L'aumento maggiore è stato riscontrato nel commercio con un più 22,1 per cento. Tra tutti i segmenti del settore dei servizi, il volume delle vendite è diminuito solo nell'intermediazione immobiliare, con una flessione registrata dell'8 per cento.(Seb)