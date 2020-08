Ponte Genova: Mattarella a famiglie vittime, la vicinanza della Repubblica non viene meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicinanza della Repubblica non viene meno ne vostri confronti. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi. "Il sostegno ai familiari è sincero. Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome e un cognome. E' importante che ci sia azione decisa di accertamento delle responsabilità", ha aggiunto il capo dello Stato, che ha ricordato come molte persone oltre a problemi dovuti alla mancanza affettiva di un familiare, abbiano avuto anche difficoltà economiche. (Rin)