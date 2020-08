Slovenia: bilancio pubblico segna disavanzo pari a 1,92 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha registrato un disavanzo pubblico di 1,92 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno. E' quanto riferisce il sito "Slovenia times" rilanciando una nota del ministero delle Finanze. Il disavanzo è in gran parte dovuto a una riduzione del gettito fiscale come conseguenza delle misure restrittive applicate contro la diffusione del coronavirus. I primi 6 mesi del 2019 avevano fatto registrare un avanzo di 219,7 milioni di euro. Secondo i dati del ministero, il calo delle entrate pubbliche è stato pari al 15,5 per cento rispetto agli stessi mesi del 2019.(Seb)