Ponte di Genova, Mattarella: "Lo Stato non dimentica i familiari delle vittime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferita non si rimargina, il dolore non si dimentica e la solidarietà non viene meno in nessun modo. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi. "Condivido la scelta di vederci in prefettura e non sul ponte, perché è un'occasione raccolta non di frastuono. La cerimonia è sobria. Il ponte non è una cancellazione di quanto avvenuto, ma è una sorta d lapide che ricorda le vittime", ha aggiunto il capo dello Stato. "Lo Stato - ha detto ancora Mattarella - non le dimentica i familiari delle vittime del crollo del ponte di Genova". (Rin)