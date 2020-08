Ponte Genova: Bucci, la città e questo cantiere lanciano messaggio di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha osservato: "Noi genovesi siamo un po' duri di parole, ma abbiamo un cuore grosso. Ci rimbocchiamo le maniche ed andiamo avanti. Genova", ha continuato il primo cittadino nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, ha aggiunto: "Genova oggi ha costruito un modello di successo, Genova e questo cantiere lanciano un messaggio di fiducia, competenza, speranza per il futuro. Abbiamo fatto di Genova un modello per l'Italia. Signor presidente", ha aggiunto Bucci rivolgendosi al capo dello Stato Sergio Mattarella, "speriamo che l'Italia sia un modello per l'Europa". Dopo aver detto di essere felice ed aver parlato di un "grandissimo risultato", il sindaco ha ringraziato i genovesi, il realizzatore del progetto della nuova struttura Renzo Piano, le imprese che hanno costruito il ponte e si è infine rivolto ai parenti delle 43 vittime dicendo loro: "Queste cose non devono succedere più".(Rin)