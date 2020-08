Coronavirus: Locatelli (Css), distanziamento su aerei? Non disperdere risultati raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Distanziamento su aerei? Il comitato tecnico scientifico discuterà di tutto quanto può essere utile al Paese per contenere in maniera sempre più efficiente la diffusione del Covid-19. Non dimentichiamo il dato dell'European center for disease control che indica chiaramente che il nostro Paese è quello con la più bassa incidenza dell'infezione ogni 100mila abitanti, un patrimonio importante da non disperdere". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, rispondendo ai cronisti a margine della conferenza stampa per la presentazione dei primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza su Sars-Cov-2 realizzata dall'Istituto superiore di Sanità con la collaborazione dell'Istat.(Rin)