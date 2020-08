Azerbaigian-Turchia: colloquio tra presidenti parlamento per festa Eid al-Adha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del parlamento dell’Azerbaigian, Sahiba Gafarova, e l’omologo turco, Mustafa Sentop, hanno intrattenuto una conversazione telefonica. Lo riferisce l’ufficio stampa del parlamento azerbaigiano. Durante la conversazione telefonica, che si è svolta su iniziativa del presidente del parlamento turco, Sentop si è congratulato con Gafarova, i parlamentari e il popolo azerbaigiano in generale in occasione della festa islmica Eid al-Adha, augurando “pace e prosperità all’Azerbaigian”. Gafarova da parte sua si è anche congratulata con Sentop e tutti i membri del parlamento turco e il popolo turco per la ricorrenza dell’Eid al-Adha. (segue) (Res)