Azerbaigian-Turchia: colloquio tra presidenti parlamento per festa Eid al-Adha (2)

- Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno discusso lo scorso 21 giugno di relazioni bilaterali e delle esercitazioni militari congiunte attualmente in corso durante un colloquio telefonico. Lo ha riferito l’ufficio stampa della presidenza di Baku, secondo cui "i capi di Stato hanno preso atto dell’andamento positivo delle esercitazioni militari congiunte tra Azerbaigian e Turchia, definendola un'altra manifestazione delle relazioni amichevoli e fraterne fra i due paesi. I capi di Stato hanno discusso di una serie di questioni relative alle prospettive della cooperazione bilaterale in vari settori", si legge in una nota. Durante i colloqui, i due leader hanno anche espresso soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni turco-azerbaigiane e la fiducia che i legami si rafforzeranno ulteriormente in futuro. (segue) (Res)