Ponte Genova: Toti, rimettiamoci in cammino per la città, la Liguria e l'Italia

- Il presidente delle regione Liguria, Giovanni Toti, ha affermato: "Questa celebrazione si appoggia a due frasi: una 'è mai più', l'altra è 'sempre così'. Questo ponte segna la strada, rimettiamoci in cammino per Genova, per San Giorgio, per la Liguria e per l'Italia". Il governatore, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, ha poi citato Enzo Tortora dicendo: "Dove eravamo rimasti". (Rin)