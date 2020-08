Bangladesh: coronavirus, 242.102 casi e 3.184 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 1.356 nuovi casi e 30 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a 242.102 e quello delle vittime a 3.184. Lo ha reso noto oggi la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs). Il bollettino odierno ha segnalato anche 1.066 casi risolti; i pazienti guariti sono in tutto 137.905, con un tasso di recupero del 57 per cento. Ieri sono stati effettuati 4.249 test basati sulla reazione a catena della polimerasi, con un tasso di infezione del 31,9 per cento, il più alto da due mesi. Il totale ha superato 1,2 milioni, con esito positivo nel 20,2 per cento dei casi. (Inn)