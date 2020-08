Spagna: tensioni nel governo Sanchez, Podemos lamenta esclusione da incontro con Ciudadanos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito spagnolo all'opposizione, Ciudadanos, governa (a livello locale) "grazie a Vox", movimento di estrema destra, e pertanto "non è credibile che appoggi le politiche centrali del governo di coalizione". Lo ha affermato su Twitter il ministro dell'Uguaglianza, Irene Montero, esponente di punta di Unidas Podemos, principale alleato di governo del primo ministro, Pedro Sanchez, aggiungendo che "chi guarda alla destra non è il governo ma solo una parte di esso", invitando ed il Partito socialista operaio (Psoe) a "rispettare maggioranza parlamentare che ha reso possibile". L'incontro di oggi tra una delegazione di Ciudadanos, guidata dal portavoce al Congresso dei deputati, Edmundo Bal, ed il vicepremier, Carmen Calvo ha suscitato forti malumori tra le fila di Unidas Podemos in quanto Ciudadanos avrebbe chiesto un confronto esclusivamente Psoe. (segue) (Spm)